شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تزايد تحديات قطاع المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "استرتيحيات المياه والغذاء والطاقة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والتى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

ووجه سويلم بالشكر لمنظمة الفاو على تنظيم هذه الجلسة، مشيرا لدور المنظمة فى تنفيذ العديد من المشروعات إلى تخدم صغار المزارعين.

وأشار إلى التحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات.

وفى مصر ومع اقتراب نصيب الفرد من حد الشح المائى .. تنفذ مصر العديد من المشروعات التى تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتى تبلغ 21 مليار متر مكعب سنويا حاليا.

وأشار سويلم الى الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية .

واكد سويلم على اهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء" كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة فى هذا المجال ، مع التوسع فى دراسات التحلية بهدف تقليل تكلفتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إستخدام التحلية فى إنتاج الغذاء .