سر العثور على جثة شخص في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه صعقًا بالكهرباء بمنطقة الشرابية شمال العاصمة.

تلقى مساعد مدير الأمن للقطاع إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة هامدة لشخص في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

انتقل مأمور قسم شرطة الشرابية بمديرية امن القاهرة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع وحدة المباحث وقطاع الأمن العام وفي حضور ممثل النيابة العامة ومفتش الصحة.

تبين بالفحص والمبدئي أن الجثة لشخص يدعى "أحمد.ح.ع." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وأن الوفاة نتيجة تعرضه لصعق بالكهرباء.

أودعت الشرطة جثمان المتوفى ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.