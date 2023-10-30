لدعم فلسطين.. قضايا الدولة تتبرع بمبلغ مالي من مرتبات المستشارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة التبرع بمبلغ مالي من مرتبات مستشاري الهيئة لصالح الهلال الأحمر المصري.

وصرَّح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، بأن القرار دعمًا للأشقاء في فلسطين وتخفيف المعاناة عنهم عقب العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن قرارها تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق "راجين من المولى -عز وجل- أن يعين ويثبت الشعب الفلسطيني في محنته الحالية".

واختتمت الهيئة بيانها "حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء".