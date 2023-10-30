عضو "النواب" تطالب بدعوة برلمانات العالم لكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث من انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أمر كارثي، ولا يجوز التعامل معه بمكيالين مثلما يتم حاليا من المجتمع الغربي.

وأكدت سليم خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة توثيق تلك الانتهاكات، واقترحت توجيه دعوة لبرلمانات العالم، للاستماع إلى رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإبادة.

وشددت على ضرورة قيادة الأمر إعلاميا، من خلال التواصل مع الإعلام الخارجي ومشاركة المنظمات المصرية في ذلك الدور، من أجل تحقيق العدالة في التغطية الإعلامية لما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين.

ووجهت تساؤل عما سيحدث حال منع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية من الدخول لاستبيان ما يحدث من انتهاكات.

ومن ناحيته قال المحامي الحقوقي أحمد راغب، إن المحكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل مفتوح أمامها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن منع دخول أعضاء المحكمة للوقوف على تلك الانتهاكات سيزيد من مسؤلية الاحتلال عن تلك الجرائم.

وتابع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في خصومة شديدة مع الأمم المتحدة، بسبب نظرة الأمم المتحدة لها على أنها خارجة عن القانون .