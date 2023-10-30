"الرعاية الصحية": 145 منشأة تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن هيئة الرعاية الصحية خلال الـ 4 سنوات الماضية قدمت العديد من المبادرات الخاصة بسلامة المرضى على رأسها تطبيق برنامج الحوكمة الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية، ونفذت مبادرة رعاية صحية آمنة منذ عامين.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضي، تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامة المرضى"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بمدينة نصر.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت أيضًا العديد من المبادرات التوعوية التي تختص بمأمونية الدواء، آخرها مبادرة "جرعة وعي لدوا صح"، والتي تهدف للتثقيف الدوائي لكافة المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة.

ولفت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على تقديم التوعية والتثقيف الصحي داخل المنشآت بل يمتد يمتد خارج منشآت الهيئة بهدف توعية المجتمع بشكل عام بهذه القضية، فيما يتم أيضًا إطلاع جميع العاملين بالقطاع الصحي الحكومي والخاص والعام والأهلي بآخر الإحصائيات والمستجدات وتوعيتهم بكل ما يختص بمأمونية الرعاية الصحية داخل كافة المنشآت الصحية.