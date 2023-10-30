شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أمطار بجميع الأنحاء غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وسائل الإعلام والصحف العالمية المحادثة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن حول الحرب على قطاع غزة، حيث تقدم بايدن بالشكر للرئيس السيسى على دور مصر الريادى فى جهود تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة، مشيرا إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية فى القطاع. سامح شكرى يؤكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى قطاع غزة رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته

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