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أخبار مصر.. أمطار بجميع الأنحاء غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة

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القاهرة - سامية سيد - أبرزت وسائل الإعلام والصحف العالمية المحادثة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن حول الحرب على قطاع غزة، حيث تقدم بايدن بالشكر للرئيس السيسى على دور مصر الريادى فى جهود تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

 

سامح شكرى يؤكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى قطاع غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة، مشيرا إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية فى القطاع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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