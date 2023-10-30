شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: إسرائيل تزعم تحرير مجندة بهدف التشويش على فيديو المحتجزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفصائل الفلسطينية، أن مزاعم تحرير مجندة من جيش الاحتلال هدفها التشويش على فيديو المحتجزات الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أن هذه المزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف المحتجزين على نتنياهو وحكومته.

وفى وقت سابق قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل ستصل لكل الرهائن لدى حماس وسنستعيدهم جميعا، متابعا :"سنعمل بكل السبل لحماية مواطنينا".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفى بثته قناة القاهرة الإخبارية :"سندمر البنى التحتية لحماس ونستعيد المخطوفين، والحرب في غزة لن تكون قصيرة أو سهلة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، :"سنستمر في جهودنا المبذولة على كل الجبهات"، محذرا حزب الله من دفع "ثمن باهظ".