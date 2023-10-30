شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح مهمة لمرضى الغسيل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح العامة لمرضى الاعتلال الكلوى لضمان الحفاظ على صحتهم وتضمنت: 1- الامتناع عن التدخين وعلاج المسببات للحفاظ على كفاءة الكلى. 2- فى بعض الحالات يتم الاقلال من تناول الأغذية المالحة والأطعمة البروتينية والفواكه. 3- الالتزام بنظام غذائى صحى. 4- عدم أخذ المسكنات بكثرة إلا فى الضرورة القصوى. 5- الاهتمام بعمل التحاليل الدورية بشكل مستمر للاطمئنان على كفاءة الكلى.

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