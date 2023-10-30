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وزارة الصحة توجة نصائح مهمة لمرضى الغسيل الكلوى

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح العامة لمرضى الاعتلال الكلوى لضمان الحفاظ على صحتهم وتضمنت: 

1- الامتناع عن التدخين وعلاج المسببات للحفاظ على كفاءة الكلى.

2- فى بعض الحالات يتم الاقلال من تناول الأغذية المالحة والأطعمة البروتينية والفواكه.

3- الالتزام بنظام غذائى صحى.

4- عدم أخذ المسكنات بكثرة إلا فى الضرورة القصوى.

5- الاهتمام بعمل التحاليل الدورية بشكل مستمر للاطمئنان على كفاءة الكلى.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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