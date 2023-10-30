شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح مهمة لمرضى الغسيل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح العامة لمرضى الاعتلال الكلوى لضمان الحفاظ على صحتهم وتضمنت:
1- الامتناع عن التدخين وعلاج المسببات للحفاظ على كفاءة الكلى.
2- فى بعض الحالات يتم الاقلال من تناول الأغذية المالحة والأطعمة البروتينية والفواكه.
3- الالتزام بنظام غذائى صحى.
4- عدم أخذ المسكنات بكثرة إلا فى الضرورة القصوى.
5- الاهتمام بعمل التحاليل الدورية بشكل مستمر للاطمئنان على كفاءة الكلى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز