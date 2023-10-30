وزير الرى يكرم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"

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القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .

وتوجه سويلم بالشكر للمزارعين ، معربا عن سعادته بهذه النماذج المتميزة خاصة انها تقدم تجربتها الحقيقية المنفذة على الأرض كنموذج لغيرهم من المزارعين .

وأضاف أن الهدف من تطبيق هذه التجارب المميزة هو ترشيد إستخدام المياه وفى نفس الوقت تحقيق مصلحة المزارع من خلال زيادة الانتاجية المحصولية وبالتالي زيادة العائد المادى للمزارع .

واكد على السعى الدائم لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاج وتقليل الاستيراد ، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على تطوير المنظومة المائية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية .