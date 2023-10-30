شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات تتيحها مراكز خدمة عملاء "مياه الجيزة".. أبرزها نقل ملكية الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للمستهلكين من عملاء الشركة، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، خدمات عدة منها (نقل ملكية الاشتراك من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد إلى أحد الورثة أو لعميل جديد، وطلب إنهاء تعاقد بناءً على رغبة العميل، وغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير (تعليق الاشتراك))، شريطة تقديم الأوراق والمستندات التالية:

نقل ملكية الاشتراك والعداد

-نموذج طلب تغيير عداد المياه من اسم لآخر.

-بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

-سند الملكية أو الحيازة.

-تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

-صورة أخر فاتورة على الاشتراك.

-أخر قراءه موجودة بالعداد المتنازل عنة محل الاشتراك.

-إعلام وراثة شرعي.

-تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة.

-الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

طلب إنهاء تعاقد بناءً على رغبة العميل

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي.

-أخر فاتورة مصدرة للعميل.

-أخر قراءه بالعداد عند الرفع.

غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير (تعليق الاشتراك)

-بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

-أخر فاتورة مصدرة للعميل.

-طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

-التليفون الأرضي و المحمول للعميل.

-الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.