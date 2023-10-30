شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات تتيحها مراكز خدمة عملاء "مياه الجيزة".. أبرزها نقل ملكية الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر
نقل ملكية الاشتراك والعداد
-نموذج طلب تغيير عداد المياه من اسم لآخر.
-بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.
-سند الملكية أو الحيازة.
-تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.
-صورة أخر فاتورة على الاشتراك.
-أخر قراءه موجودة بالعداد المتنازل عنة محل الاشتراك.
-إعلام وراثة شرعي.
-تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة.
-الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.
طلب إنهاء تعاقد بناءً على رغبة العميل
-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
-بطاقة الرقم القومي.
-أخر فاتورة مصدرة للعميل.
-أخر قراءه بالعداد عند الرفع.
غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير (تعليق الاشتراك)
-بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.
-أخر فاتورة مصدرة للعميل.
-طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.
-التليفون الأرضي و المحمول للعميل.
-الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.
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