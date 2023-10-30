"اتصالات النواب" توافق على اتفاقية استضافة مصر لمركز تدريب اتحاد البريد العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة خلال الاجتماع بان جهود البريد المصري ملموسة وحققت اهدافها بما يتماشي مع متطلبات الجمهوريه الجديدة.

وطالب "بدوي"، بزيادة المكاتب التي تقدم الخدمات الحكوميه للجمهور، وتعميمها على مستوي الجمهورية.

ورد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد بأن البريد المصري يمتلك 4300 مكتب علي مستوى الجمهوريه منهم 200 مكتب فقط يقدمون خدمات الشهر العقاري، والسبب أن هذه الخدمات تتطلب موظفين من وزارة العدل.

وأضاف رئيس هيئة البريد، بأن الهيئة تتطلع إلى تعميم جميع الخدمات بكل أفرع ومكاتب البريد حول الجمهورية، ولكن خدمات الشهر العقاري يحتم علينا تقديمها من موظفي وزارة العدل، بكيفية وآليه تدريب مختلفة.

وأشادت النائبة مرثا محروس وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخطط البريد المصري في تعظيم التدريب، موكدة بأن من أولويات النجاح الاهتمام بهذا المسار، لخلق أجيال جديدة قائمة على المعرفة مطالبة بإعادة التقييم للموظفين في البريد المصري بشكل مستمر لتحقيق أفضل النتائج.

وأكدت وكيل اتصالات النواب، بأن اتفاقيه استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى"يعزز مكانة البريد المصري في العالم وتأكيدًا لدور الدولة المصرية في دعم البريد.

من جانبه أكد النائب محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات، بان هناك نجاحات كبيرة وقفزة كبيرة تحققت في هيئة البريد وهذا بفضل الجهود المبذولة في هذا الشأن.