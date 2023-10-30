وزير الطيران المدني يفتتح أولي جلسات ورشة عمل منظمة الكوميسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

افتتح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أولي الجلسات الرسمية لورشة عمل منظمة الكوميسا تحت عنوان "المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدني"، والتي من المقرر استمرار فاعليتها حتي الأول من نوفمبر بحضور ٣٧ مشاركاً من الدول الأعضاء في المنظمة ومسئولي النقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمد جسور التواصل والترابط مع جميع الأشقاء الأفارقة بما يحقق الاندماج الإقليمي والتكامل القاري، وهو ما تنتهجه وزارة الطيران المدني من خلال رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين جميع دول القارة السمراء خاصة في مجال النقل الجوي.

وأعرب وزير الطيران عن شكره وتقديره لضيوف مصر من الدول الأعضاء وممثلي الأمانة العامة بمنظمة الكوميسا، وجميع المشاركين، معربًا عن ترحيبه بجون باتيست مدير البنية التحتية واللوجستيات وسكرتير عام المنظمة، وأديكيني أولوينجي مدير عام النقل الجوي ورئيس الوفد المشارك بالكوميسا، قائلًا أننا نسعد ونقدر اختيار منظمة الكوميسا مصر للمرة الثانية على التوالي لهذا العام لإستضافة ورش العمل في مختلف المجالات، حيث تهدف ورشة العمل هذه المرة إلى مراجعة نتائج الدراسة التي أجراها برنامج دعم تطوير قطاع النقل الجوي في مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية لتتوافق مع أحكام قرار ياموسوكرو.

وأشار الوزير إلى أن جلساتها ستدعم الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة والشركاء الأفارقة للعمل سويًا تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوي الإفريقي، بما يضمن سهولة وحرية حركة الركاب والبضائع للربط بين جميع دول القارة السمراء، وبما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون والترابط بين جميع دول القارة.

وقال الفريق محمد عباس، إن الوزارة تحرص على التعاون والتنسيق الدائم مع منظمة الكومسيا لتعزيز مصالح الدول الأعضاء في مختلف الملفات والموضوعات ذات الأهتمام المشترك لصناعة الطيران المدني الإفريقي بما يعزز دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلف أنشطة النقل الجوي.

من جانبه رحب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري بالأشقاء الأفارقة المشاركين في ورشة العمل، مقدمًا الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على دعمه الكامل لهذه الورشة، والتي تسهم في تنسيق وتفعيل الأطر السياسية والأسس واللوائح القانونية لتوحيد مجهودات جميع دول القارة السمراء في مجال النقل الجوي.

من جانبه قدم جون باتيست مدير البنية التحتية واللوجستيات بالكوميسا الشكر والتقدير للحكومة المصرية والشعب المصري على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال على أرض الفراعنة، مشيرًا إلى أن الجلسات سترتكز على استعراض القواعد والقوانين واللوائح والسياسات الدولية التي تتناسق مع إعلان اتفاق ياموسوكرو والأطر السياسية التي تعزز العمل المشترك لتنظيم القواعد اللازمة من أجل تفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة لجميع ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والكيانات الإقتصادية وجماعات التنمية في شرق وجنوب إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي وأصحاب المصلحة وبرنامج الدمج الإقليمي وأعضاء الأمانة العامة للكوميسا.

وأشاد بالدور الفعال لأعضاء الأمانة العامة للكوميسا على التنظيم والإعداد الجيد والمتميز مع فريق العمل من الجانب المصري لإنجاح هذه الورشة وتيسير جميع البيانات الهامة كونها القوى الداعمة وراء إنجاز وتحقيق برنامج دعم وتطوير قطاع النقل الجوي وخروجه على أرض الواقع وهو ما ظهر واضحًا بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بما يحقق مزيد من التقارب والترابط ويعزز التعاون المستقبلي لجميع دول القارة الإفريقية.