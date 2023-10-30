"تركت طفلتها فريسة لأخيها".. البلوجر هبة سيد من وراء الكاميرا إلى خلف القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

انتهت النيابة العامة، اليوم الإثنين، من مرافعتها بقضية البلوجر هبة السيد، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليها.

وقالت النيابة في مرافعتها أمام محكمة الجنايات إن المتهمة نزعت "الأمومة من قلبها" وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال، مما أدى إلى تفكك أسرتها وانهيارها، وأن ابنها ارتكب فعلًا شنيعا بأن هتك عرض شقيقته.

وأجلت المحكمة الجلسة لـ 25 نوفمبر المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع، وضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب.

فما قصة اليوتيوبر الشهيرة هبة السيد؟

بلاغ من القومي للطفولة للأمومة

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغًا إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 أبريل بشأن نشر قناة المتهمة اليوتيوبر هبة السيد مقطع فيديو يسيء لأطفالها، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة "اعتداء جنسي مزعومة".

واتهم المجلس صاحبة القناة بأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر.

هبة السيد على يوتيوب: "ابني في موقف مش كويس مع أخته"

على قناتها على يوتيوب، نشرت اليوتيوبر هبة السيد فيديو يوم 29 أبريل الماضي بعنوان "مصدومه من اللي شوفته ولادي الكبار"، وقالت في الفيديو - ما زال منشورًا -: "شوفت ابني الكبير في موقف مش كويس مع أخته.. فيه علاقة بينه وبين أخته وهي نايمة".

أضافت "ولادي الصغيرين قالولي بنصحى نلاقي أخونا الكبير نايم فوق أخته.. فعاتبته واتربى والموضوع خلص وأبوهم مش مصدق"، متابعة في الفيديو "شوفت محادثة لابني مع واحد صحبه بيقوله نفسي أعمل مع أمي علاقة".

القبض على اليوتيوبر هبة السيد

في 4 مايو الماضي، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط اليوتيوبر هبة سيد وابنها بعد بلاغ بنشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوبرو"تيك توك"، تظهر خلاله برفقة طفليها وتدعى بقيامهما بممارسة الأفعال المنافية للآداب وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

النيابة: المتهمة استخدمت أطفالها من أجل المشاهدات

نسبت النيابة للمتهة ارتكابِ الأُولى جريمةَ الِاتجارِ بالبشرِ بتعاملِها في أشخاصٍ طبيعيينَ هُم أطفالُها حيثُ استخدمتْهُم بإظهارِهِم في مقاطعَ مرئيةٍ نشرتْها عبرَ حساباتِها بمواقعَ للتواصلِ الاجتماعيِّ مِن أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهدتِها للحصولِ مِن إداراتِ تلكَ المواقعِ على أرباحٍ زائدةٍ نظيرَ تلكَ المشاهداتِ، واشتركَ معها المتهمانِ الآخرانِ بطريقَي الاتفاقِ والمساعدةِ في ارتكابِ تلكِ الجريمةِ، إذ اتفقَ ابنُها معَها على إظهارِ أشقائِهِ بالمقاطعِ المشارِ إليها لذاتِ الغرضِ، وساعدَها هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ الحساباتِ وتصويرِ المقاطعِ وإعدادِها للنشرِ ونشرِها وترويجِها.

النيابة: الأم والابن عرضوا الأطفال للخطر

نسبت النيابة للأم وابنها أنها قاموا بإدارةِ وتسهيلِ تحصيلِ الأرباحِ المكتسبةِ مِن إداراتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ المذكورةِ، فضلًا عن اتهامِهِم بارتكابِهِم جريمةَ استغلالِ هؤلاءِ الأطفالِ تِجاريًّا -والمعاقبَ عليها بقانونِ العقوباتِ-، وتعريضِهِم للخطرِ بإيجادِهِم في حالةِ تُهددُ سلامةَ تَنشئتِهِم الواجبِ توافرُها لهم، وتعريضِ أخلاقِهِم للخطرِ، وتعريضِهِم داخلَ الأسرةِ للاستغلالِ التِّجاريِّ، وكذا ارتكابُ المتهمةِ وزوجِها جريمةَ الاعتداءِ على المبادئِ والقيمِ الأسريةِ في المجتمعِ المصريِّ.

التحقيقات: خطة من اليوتيوبر لزيادة المشاهدات

انتهت التحقيقات إلى أن المتهمة هبة سيد وابنَها قرَّرَا استغلالَ إظهارِ أطفالِها في المقاطعِ التي يصورانِها وينشرانِها بالقنواتِ التي يديرانِها بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ من أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهداتِها لزيادةِ نسبِ الأرباحِ المأخوذَةِ من إداراتِ تلكَ المواقعِ نظيرَ النشرِ والترويجِ والمشاهدةِ، حتى إِنَّها لم تُبالِ في المقطعِ الذي اتُخذتْ إجراءاتُ التحقيقِ بسببِهِ بالتصريحِ بأمورِ تمَسُّ شرفَ وعِرضَ أبنائِها نظيرَ جذبِ مزيدٍ من المشاهداتِ إلى قنواتِها، وكذا لم تُوْلِ اهتمامًا بمحتوَى المقاطعِ التي تستغلُّ ظهورَ أبنائِها فيها وسعَتْ فقطْ لجَنْي الربحِ منها بأيِّ طريقٍ كانَ، وقد اتفقَ ابنُها معَها على ذلكَ، وساعدَهَا هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ المواقعِ وجَنْي الأرباحِ من المشاهداتِ.