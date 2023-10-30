شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصناف محصول الشعير المناسبة لكل منطقة والان مع تفاصيل الخبر
ويتحمل الشعير انخفاض درجات الحرارة "ظروف الصقيع" وكذلك بالأراضي الملحية فهو يزرع في الأراضي ذات نسبة الملوحة المرتفعة.
وفى التقرير التالى نتعرف على الأصناف الجديدة لـ محصول الشعير "الأراضي الجديدة والمروية ":
1- شعير مغطى : جيزة 123، جيزة 127، جيزة 128، ، جيزة 133، جيزة 134 جيزة 124
2- شعير عارى : جيزة 129، 135،جيزة 136 الأراضي المطرية
3- شعير مغطى :جيزة 125، جيزة 126، جيزة 2000 ، جيزة 132
4- شعير عارى : جيزة 130، جيزة 131 .
5- خدمة الأرض لزراعة محصول الشعير تختلف حسب نوع التربة وطريقة الري ففي المناطق المطرية يلزم خدمة الأرض لأعماق معينة حسب كمية المطر المتوقع سقوطها .
6-استخدام المحاريث القلابة قد يؤدي إلى حدوث مشاكل قلب الملوحة إلى أعلى مما يؤدي إلى خفض الإنتاجية، حيث تختلف الخدمة حسب طريقة الري فهي تختلف تماماً تحت الري بالرش و لا تتم التسوية بعكس الري بالغمر داخل أراضي الوادي التى تحتاج الى تسوية- كذلك تختلف الخدمة حسب طريقة الزراعة هل هي زراعة عفير أم حراتي؟.
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