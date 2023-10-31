البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف ميساجا وفانكوفر وغرب كندا بالمقر الباباوى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، الأنبا مينا أسقف ميسساجا وفانكوفر وغرب كندا، الذي عرض على قداسته بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني فى المقر البابوي بالقاهرة مساء الخميس الماضى، كهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع.

وقدم نيافة الأنبا مارتيروس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم. معربًا عن سعادته والآباء الكهنة بزيارة قداسته، لكنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة الأسبوع قبل الماضي، وإلقاء عظة اجتماع الأربعاء فيها.

ثم تحدث قداسة البابا ورحب بالحضور وألقى عليهم كلمة رعوية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة. وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

كان قداسة البابا قد التقى خلال الأسابيع الماضية، كهنة قطاعات ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، مدينة السلام والحرفيين، وسط القاهرة، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.