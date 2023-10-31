شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى الأنبا دانيال ومجمع كهنة المعادى وأسرهم بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادى وسكرتير المجمع المقدس، وبرفقته كهنة الإيبارشية وأسرهم، والدياكونيين الذين يخدمون بكنائس المعادي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الرعوي بالقاهرة، وتحدث نيافة الأنبا دانيال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بمتابعة أحوال الآباء الكهنة، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته، وفى الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.



جانب من المقابلة



جانب من لقاء البابا



جانب من اللقاء