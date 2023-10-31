نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ"الخليج 365": جرائم إسرائيل لن تمنعنا من نقل الحقيقية للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حذَّر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، من قصف الأماكن التي بها صحفيين وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين مثل التي تُرتكب يوميًّا.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": يوجد مئات الصحفيين في المستشفيات وأطالب الأمم المتحدة بكل مؤسساتها والصليب الأحمر الدولي واليونسكو، أن يوفروا حماية دولية عادلة لحماية الصحفيين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة، خاصة في ظل غياب شهود دوليين وهم الصحفيين الدوليين ومنعهم من دخول غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: وأشكر كل الإعلام المصري والصحفيين المصريين وعلى رأسهم نقابة الصحفيين بمصر، وعندما تصل الحقيقة الموثقة سيكون موقفها لصالح القضية الفلسطينية.

وتابع: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تخويف الصحفيين الفلسطينيين، لكي لا ينقلوا جرائمه، ولكن ثبت أن كل هذه الجرائم لم تمنع أي صحفي من الاستمرار في التغطية.

واستطرد: فمن قتلت أسرته واستشهدت لم يتوقف ومن قصف مكتبه لم يتوقف ومن أصيب بجراح لم يتوقف، وبالتالي هذا الأسلوب الإجرامي بمحاولة منع الحقيقة والصحفيين أو ترهيبهم فشل فشلًا ذريعًا ونحن أقوياء بأمتنا ومصر.