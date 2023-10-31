"صحة النواب" توصي بسرعة انشاء مستشفي ابو حماد بالشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة إنشاء مستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور النائب احمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية ، والدكتور مهندس أنور اسماعيل مساعد أول وزير الصحة لقطاع المشروعات و الدكتور أحمد سعفان وكيل أول وزارة الصحة و الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور هشام مكبن والدكتور حسام ابو ساطي وعدد من قيادات الوزارة .

وخلال الاجتماع استعرض النائب ثروت سويلم، مراحل تعطل انشاء مستشفي أبو حماد العام، حيث صدر له قرار إزالة في ٢٠١٦, وتم رصد مبلغ ٣٠ مليون جنيه لأعمال البينة التحتية، ولكن بسبب تأخر اعمال الإزالة تم تحويل المبلغ لصالح هيئة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد ، وذلك في عهد الوزير الأسبق أحمد عماد الدين.

وأضاف عندما جاءت الدكتورة هالة زايد ، الوزيرة السابقة تم اسناد المشروع لأحدي الشركات لإعداد التصميمات اللازمة وتبين أن حد الارتفاع في مركز أبو حماد ٩ متر وطلبت الشركة المنفذة استثناء المستشفى ،من قيد الارتفاع وتم الحصول علي موافقة باستثناء مدينة كفر حماد بالكامل من قيد ال٩ متر لتصل إلي ١٥ متر ثم ٢١ متر.

وأوضح سويلم أنه بعد ذلك الشوط الكبير من الإجراءات ، قامت وزارة الصحة بوضع نماذج و اكواد جديدة خاصة بالمستشفيات الحديثة ووجدت أن مساحة ارض مستشفي ابو حماد لا تتناسب مع الشروط الجديدة ، حيث رصدت الوزارة لذلك الغرض مبلغ مليار و٢٠٠ مليون جنيه.

وطالبت الوزارة بتوفير ٥ أفدنة، لتنفيذ المستشفي وفقا للاكواد الجديدة وتعذر توفير المساحة وبناء علي ذلك تم عقد لقاء مع وزير الصحة خالد عبدالغفار ، يوم الاربعاء الماضي ووافق الوزير علي إقامة المستشفي في موقعه الحالي من الأرض لمزالة يضاف إليها مبني معهد التمريض لتكون المساحة ٧ آلاف متر يتم إنشاء مستشفي نموذج ابو حماد العام بسعة ١٠٠ سرير وبتم تطوير المبني الخالي ٥٠ سرير .

وطلب النائب ثروت سويلم ، من مسئولي الوزارة سرعة تنفيذ تكليفات الوزير ولالتزام بها والبدء في انشاء المستشفي، لتقديم خدمة صحية جيدة لأهالي ابوحماد ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ذلك الصرح قائلا : مبني مستشفي ابو حماد الجديد هدية الرئيس للأهالي .

من جانبه عقب النائب فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية ، مؤيدا طلبا الإحاطة الذي تقدم به النائب ثروت سويلم حتي يليق المكان بأهالي الدائرة مقدما الشكر لوزير الصحة عل الموافقة علي البدء في إنشاء مستشفى أبو حماد.

من جانبه أكد الدكتور انور اسماعيل ، وكيل وزارة الصحة للمشروعات أن الوزارة كانت ترغب في إنشاء صرح كبير بتكلفة مليار و٢٠٠ مليون ويستوجب توفير ٥ أفدنة لافتا إلي أن هناك لجان من القطاع الهندسي بوزارة الصحة النزول الي الموقع لرفع المقاسات والتصميمات

للبدء في المشروع العملاق.

وأوضح النائب ثروت سويلم، أنه بوجد محاولة لاخذ الموافقة من وزير الزراعة لتوفير مساحة ال ٥ أفدنة لافتا إلى أنه سواء تم الطلب بالقبول والرفض فقد تم فعليا البدء في إنشاء مستشفي ابو حماد ، وقامت لجنة لإعداد النموذج الذي يتناسب مع الارض المتاحة.

وقدم سويلم لشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور انور اسماعيل ،لحرصه علي تقديم الخدمات الصحية لأهالي أابو حماد، كما وجه الشكر هشام للدكتور مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي جهودها الغير مسبوقة في القطاع الصحي بالشرقية.