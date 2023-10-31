"رياضة النواب" تناقش عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب في محافظة البحيرة .

واستمعت اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن تعديل مسار اسلاك الضغط العالي التي تمر بأحد جوانب قطعة الأرض المخصصة لعمل ملاعب ومباني لنادى شبرا خيت بمحافظة البحيرة.

وأكدت النائبة، أن قطعة الأرض مساحتها 2250م بمدخل مدينة شبرا خيت بجوار صهريج المياه بغرض عمل ملاعب ومباني لنادى شبرا خيت الرياضي المشهر برقم 126 لسنة 1976، حيث تم صدور قرار تخصيص لهذه المساحة لعمل ملاعب للشباب بمدينة شبراخيت/ محافظة البحيرة، ولكن اسلاك الضغط العالي تمر في جانب من هذه المساحة ومطلوب تعديل مسارها.

وأشارت إلى إمكانية وضع شبكة اسفل اسلاك الضغط العالي بمعرفة وزارة الكهرباء، أو وضع حامل اسفل الاسلاك عند برج الكهرباء الذي قبل القطعة، وكذا تركيب حامل اسفل الاسلاك عند برج الكهرباء الذي بعد القطعة المشار اليها، لذا التمس من سيادتكم في حالة تعذر ذلك سرعة بدء الاعمال الانشائية على المتبقي من القطعة المشار اليها، وذلك بتطبيق وتنفيذ النماذج الانشائية التي تتناسب مع المتبقي من القطعة المرادة، لأن نادي شبراخيت الرياضي ليس له متنفس سوى هذه القطعة المشار اليها.

وافاد المهندس عبده عبدالعاطي شبل رئيس قطاع الخطوط الهوائية والكابلات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأنه تم عمل معاينة على الطبيعة بقطعة الأرض المذكورة وتبين مرور الخط الهوائي المحلة/ المحمودية جهد 220 ك.ف من البرج رقم (159) الى البرج رقم (163) وبطول حوالي (2) كم داخل الأرض المشار إليها، وتم حساب التكلفة التقديرية اللازمة لإحلال الجزء الهوائي المار داخل الأرض الى كابلات أرضية طبقًا للأسعار الحالية وبلغت (760 مليون جنية) والعبرة بما تم تنفيذه على الطبيعة، وقيام الجهة الطالبة بالآتي: توفير عدد (2) قطعة أرض لإنشاء محطتي السكاكين قبل وبعد التعديل بمساحة (40*40م)، وتمكيننا من انشاء عدد (2) برج نهاية قبل وبعد التعديل، وموافاتنا بجميع الموافقات والتصاريح اللازمة لمرور الكابلات ومسار حالي من الموانع، ودفع أي تعويضات لازمة لمرور الكابلات وإعادة الشيء لأصله إن وجد.

وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن تعديل مسار اسلاك الضغط العالي التي تمر بأحد جوانب قطعة الأرض المخصصة لعمل ملاعب ومباني لنادى شبرا خيت بمحافظة البحيرة، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم رئيس مدينة مركز شبراخيت و النائب مقدمة طلب الإحاطة ووزارة الكهرباء وممثل من وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة النادي وذلك لإعادة المعاينة على أرض الواقع.

ثم ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ حمدي أبو خشيم، بشأن استكمال أعمال إنشاء مراكز الشباب المدرجة ضمن خطة الوزارة، حيث تم بدأ العمل بها وتوقف العمل منذ سنتين وترك الحديد عرضة للسرقة والصدأ والتلف مما يعد اهدار للمال العام، كما ان هذا الحديد المراد عمله كأسوار لمراكز الشباب يعرضه للسرقة والمراكز هي (السلام – الدواجن – بلال بن رباح) بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، و (إلياس – محمد عبد الوهاب – الصفا والمروة – الشهداء) بمركز وأدى النطرون بمحافظة البحيرة.

ورداً على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية:

بانه تم الغاء التعاقد مع الجهة المنفذة ، كما تم الموافقة على التعاقد مع المخابرات العامة لاستكمال الاعمال، على ان يتم أخذ الموافقة المسبقة من كل من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط وفقا للكتاب الدوري الوارد من مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2023 بعدم توقيع أية بروتوكولات أو عقود إلا بعد التنسيق المسبق مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط.