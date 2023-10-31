شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط التعامل مع المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطر التسمم بالمبيدات خلال عمليات رش المحاصيل الزراعية ضد مختلف الآفات الزراعية، يظل قائما إذا لم يتبع القائم بعملية الرش أو نقل المبيدات بتعليمات لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

وفى التقرير التالى نتعرف على ضوابط التعامل مع المبيدات:

‎1- حظر نقل المبيدات أو عرضها مع المواد الغذائية للإنسان والحيوان لتفادي خطر التسمم بالمبيدات.

2- يتم تداول المبيدات في عبواتها الأصلية من الشركة المنتجة وحظر وضع المبيدات داخل عبوات أخرى غير العبوات المخصصة لها.

3- يحظر استعمال العبوات الفارغة في حفظ المأكولات أو المشروبات لتفادي خطر التسمم بالمبيدات.

4- غلق عبوة المبيد جيدا قبل نقلها إلى مكان آخر.

5- أن يكون عمال الرش أصحاء أجسامهم خالية من الجروح وخالية من الأمراض المزمنة.

6- ارتداء رداء خاص وقفاز وحذاء من الكاوتشوك.

7- فتح عبوات المبيدات تدريجيا لمنع خروج الغازات المحبوسة دفعة واحدة.

8- وضع لافتات على المساحات المرشوشة لحظر دخولها وتناول ما بها من مواد غذائية "خضر أو فاكهة".

9- تجنب التدخين أو تناول أي طعام أو شراب أثناء العمل.

10- تجنب إلقاء بقايا محاليل الرش في قنوات الري والمصارف.

11- تنظيف مهمات الوقاية الشخصية المستخدمة بعناية، و يغسل الجسم جيدا بالماء والصابون بعد انتهاء العمل.

12- عدم غسل الملابس الملوثة بالمبيدات في قنوات الري.

13- إستبعاد حيوانات المزرعة من الحقول عند القيام بعمليات الرش لوقايتها من رذاذ وأبخرة المبيدات.

14- تجنب جمع الثمار قبل انقضاء فترة الأمان أو الانتظار المسموح بها بعد المعاملة بالمبيد.

15- تجنب استعمال الحشائش النامية في الحقول المعالجة في تغذية الحيوان لتفادي خطر التسمم بالمبيدات .

16- تخزين المبيدات في مخازن مستوفاة للشروط القياسية.

17- ضرورة وجود شنطة إسعاف مع كل فريق من رجال المكافحة تحتوى على بعض المواد لعمل الإسعافات الأولية قبل نقل المصاب بالتسمم إلى المستشفى للعلاج.