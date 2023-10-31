شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط التعامل مع المبيدات والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على ضوابط التعامل مع المبيدات:
1- حظر نقل المبيدات أو عرضها مع المواد الغذائية للإنسان والحيوان لتفادي خطر التسمم بالمبيدات.
2- يتم تداول المبيدات في عبواتها الأصلية من الشركة المنتجة وحظر وضع المبيدات داخل عبوات أخرى غير العبوات المخصصة لها.
3- يحظر استعمال العبوات الفارغة في حفظ المأكولات أو المشروبات لتفادي خطر التسمم بالمبيدات.
4- غلق عبوة المبيد جيدا قبل نقلها إلى مكان آخر.
5- أن يكون عمال الرش أصحاء أجسامهم خالية من الجروح وخالية من الأمراض المزمنة.
6- ارتداء رداء خاص وقفاز وحذاء من الكاوتشوك.
7- فتح عبوات المبيدات تدريجيا لمنع خروج الغازات المحبوسة دفعة واحدة.
8- وضع لافتات على المساحات المرشوشة لحظر دخولها وتناول ما بها من مواد غذائية "خضر أو فاكهة".
9- تجنب التدخين أو تناول أي طعام أو شراب أثناء العمل.
10- تجنب إلقاء بقايا محاليل الرش في قنوات الري والمصارف.
11- تنظيف مهمات الوقاية الشخصية المستخدمة بعناية، و يغسل الجسم جيدا بالماء والصابون بعد انتهاء العمل.
12- عدم غسل الملابس الملوثة بالمبيدات في قنوات الري.
13- إستبعاد حيوانات المزرعة من الحقول عند القيام بعمليات الرش لوقايتها من رذاذ وأبخرة المبيدات.
14- تجنب جمع الثمار قبل انقضاء فترة الأمان أو الانتظار المسموح بها بعد المعاملة بالمبيد.
15- تجنب استعمال الحشائش النامية في الحقول المعالجة في تغذية الحيوان لتفادي خطر التسمم بالمبيدات .
16- تخزين المبيدات في مخازن مستوفاة للشروط القياسية.
17- ضرورة وجود شنطة إسعاف مع كل فريق من رجال المكافحة تحتوى على بعض المواد لعمل الإسعافات الأولية قبل نقل المصاب بالتسمم إلى المستشفى للعلاج.
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