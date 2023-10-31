مستشار هيئة البيئة بأبوظبي: 70% من المياه العربية مصدرها أنهار عابرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد داوود، مستشار أول للموارد المائية بهيئة البيئة في أبو ظبي، إن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه، و70% من مواردها المائية تأتي من أنهار عابرة للحدود.

وأشار داوود ، خلال كلمته، في "إسبوع المياه"، إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد بالمنطقة العربية من المياه إلى نحو ٣٠٠ متر مكعب سنويا، وهو آخذ في الانخفاض على ضوء الطلب المتزايد عاما بعد عام.

وأوضح داود ، أن 14 دولة عربية تعاني من ندرة المياه، وأن دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال تستورد 90% من سلعها الأساسية.

وأضاف أنه نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة فإن المنطقة تعاني من فجوات حادة بين الموارد والاحتياجات المائية، لافتا إلى أن هذه التحديات تدفعها إلى المصادر غير التقليدية، التي تحتاج إلى استثمارات كبرى، ومنها تحلية المياه، إذ توجد حاليا بالمنطقة العربية نحو 340 محطة تحلية.

وأشار إلى أن تكلفة تحلية المياه تبلغ حاليا نحو ١-٢ دولار لكل متر مكعب فضلا عن تكلفة النقل والتوزيع، منوها بأنها تستهلك طاقة مرتفعة، كما تسهم في زيادة الانبعاثات الكربونية.

وأضاف داوود، أنه لتحسين البصمة الكربونية هناك حاجة للمزيد من الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة والاعتماد على الوقود الأخضر والطاقة الشمسية.

ولفت داوود، إلي ربط قضايا المياه بالطاقه والغذاء، مشيرا إلى أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وزيادة الاعتماد على الري الحديث ومشروعات الزراعة الذكية.