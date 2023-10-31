موعد بدء الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر تسير وفق التواريخ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد": "الانتخابات الرئاسية حاليا في مرحلة تحديد اللجان، موضحًا أن اقتراع المصريين بالخارج سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة"، مشيرًا إلى أن المصريون في الخارج سيدلون بأصواتهم قرابة شهر تقريبا.

وتابع: "بعد انتهاء الانتخابات في الخارج ترسل البطاقات في حقائب مؤمنة لوزارة الخارجية حتى يتم فرزها،، وسيكون يوم 8 نوفمبر آخر موعد لتنازل أي من المرشحين الـ 4، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 9 من الشهر ذاته".