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موعد بدء الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر تسير وفق التواريخ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد": "الانتخابات الرئاسية حاليا في مرحلة تحديد اللجان، موضحًا أن اقتراع المصريين بالخارج سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة"، مشيرًا إلى أن المصريون في الخارج سيدلون بأصواتهم قرابة شهر تقريبا.

وتابع: "بعد انتهاء الانتخابات في الخارج ترسل البطاقات في حقائب مؤمنة لوزارة الخارجية حتى يتم فرزها،، وسيكون يوم 8 نوفمبر آخر موعد لتنازل أي من المرشحين الـ 4، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 9 من الشهر ذاته".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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