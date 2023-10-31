شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بمجلس الأمن: عاملونا كبشر وافعلوا شيئا لوقف الجرائم الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمن الدولي، لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلا: "عاملونا كبشر وافعلوا شيئا لوقف الجرائم التي تُرتكب بحق أطفالنا ونسائنا ومرضانا".

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال منصور في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "عاملونا كبشر، نحن لسنا دون البشر، نحن من البشر وعاملونا على هذا الأساس واحترموا كرامتنا، ليس بالكلام بل بالأفعال.. افعلوا شيئا لوقف الجرائم التي ترتكب بحق أطفالنا ونسائنا ومرضانا.. شعبنا يملك حقوقا حرم منها منذ عقود ويجب الاعتراف بها للعيش بسلام".

وأضاف: "هناك 3500 طفل فلسطيني قتلتهم إسرائيل في 3 أسابيع فقط، أي أكثر من عدد الأطفال الذين قُتلوا في مناطق النزاع حول العالم منذ العام 2019 مجتمعين".

وأشار منصور إلى أن كل 5 دقائق يقتل طفل فلسطيني على يد إسرائيل، مضيفا:

"كم يوم سننتظر حتى نقول كفى. أنت تعانون من الشلل ولا تتصرفون أو تتحركون لصون السلم والأمن الدوليين ووقف هذه الحرب".

وشدد منصور على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ووضع حد لسفك الدماء في قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.