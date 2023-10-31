شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مهمة للتبرع بالبلازما.. يحسن الحالة الصحية العامة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الاستراتيجى للمشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما عن فوائد التبرع بالبلازما قائلا: نهدف إلى مساعدة الآلاف من المرضى المصريين الذين تعتمد حياتهم على الأدوية المشتقة من البلازما علما بأن البلازما هي المصدر الوحيد لتصنيع تلك الأدوية، ويخضع المتبرع لفحص طبي شامل وتحاليل معملية بانتظام للاطمئنان على صحته ولضمان تأهله للتبرع.

وأضاف سراج فى تصريحات لليوم السابع: وفقا للأبحاث العلمية، فإن التبرع بالبلازما بانتظام يحسن الحالة الصحية العامة، وله تأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول وضغط الدم كما أنه يوجد حافز مادي لتعويض المتبرعين عن وقتهم ونفقات تنقلاتهم وفقا للقانون.

وعن الاختبارات التي يتم إجراؤها للمتبرع قال: يوجد ضمن المشروع معمل مركزي مجهز بأحدث الأجهزة المعملية ويقوم بإجراء الاختبارات للمتبرعين بصفة دورية ومنها اختبار نسبة البروتينات بالدم واختبارات الفيروسات الكبدية والإيدز لضمان سلامة المتبرع وسلامة وجودة المنتج النهائي.