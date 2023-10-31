شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تسعى وزارة التعليم لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية يأتى فى إطار حرص الوزارة عدم تداول ورقة الأسئلة عبر جروبات الغش، وأن يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية لضبط أى محاولات غش أو تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم تطبيق إجراءات أخرى تتعلق بضبط امتحانات الشهادة الإعدادية تتمثل فى منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة إعلان المديرية طبيعة الامتحان للطلاب ما إذا كان سيتم تطبيقه بنظام البوكليت أو مثل العام الماضي.