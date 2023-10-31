شكرا لقرائتكم خبر عن "الفصائل الفلسطينية" تستهدف آليات إسرائيلية شمال وجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت (الفصائل الفلسطينية) إن مسلحيها أطلقوا أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء فيما هاجمت دبابات وقوات مشاة إسرائيلية المدينة الرئيسية في القطاع، مما أثار مخاوف من تفاقم المحنة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون - جاء ذلك وفق تقارير إعلامية.

ووسعت إسرائيل عملياتها البرية فى غزة في إطار سعيها لمعاقبة الفصائل الفلسطينية على الهجوم المسلح الذي وقع قبل ثلاثة أسابيع، والذى تقول السلطات الإسرائيلية، إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وأفادت "الفصائل الفلسطينية"، بأن مسلحين اشتبكوا في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الثلاثاء، مع القوات الإسرائيلية "المتوغلة في محور جنوب غزة بالأسلحة الرشاشة، واستهدفوا أربع آليات بقذائف الياسين 105"، في إشارة إلى قذائف محلية الصنع مضادة للدبابات.

وذكرت أن المسلحين استهدفوا أيضا دبابة وجرافة إسرائيليتان في شمال غرب غزة بقذيفتين، وفقما أوردت "رويترز".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 8306 فلسطينى، من بينهم 3457 قاصرا، قتلوا في الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية.