شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة بنت الملك لزواج اليتيمات في الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تهتم الكنيسة الأرثوذكسية بكل رعاياها فى كل ربوع مصر والوطن العربى والمهجر، وخصوصا إيبارشيات الوجه القبلى، من أسوان وحتى المنيا، بإجمالى 30 إيبارشية، حيث تعمل على رعايتهم تعليمياً وصحياً واجتماعياً.

القمص بيشوى شارل

ومن أبرز المبادرات المجتمعية للكنيسة مبادرة بنت الملك، الخاصة بزواج اليتميات، حيث يقول القمص بيشوى شارل سكرتير البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: إن الأسر غير القادرة على تجهيز بناتها للزواج تلجأ للكنيسة وتطلب مساعدتها، مبينا أن الكنيسة لديها قاعدة بيانات لجميع الرعايا من أول رب الأسرة حتى الطفل، ونبحث كل البيانات، وبعد ذلك تتلقى الدعم من خلال لجنة البر التى أسسها قداسة البابا شنودة الثالث، ومستمرة هذه اللجنة فى تزايد وازدهار عن طريق إعطاء الأموال للأسر.

ولفت القمص بيشوى شارل إلى أن تفكير الكنيسة أن يكون للفتاة دفتر خاص بها وخاص بزواجها، ووقع الأنبا يوليوس ووزيرة التضامن نيفين القباج اتفاقية بحضور قداسة البابا تواضروس لفتح دفاتر توفيرمن خلال بنك ناصر الاجتماعى، حيث يتم فتح أموال بفائدة شهرية ويدعم البنك هذا المشروع، وتنازل عن أى رسوم لفتح الدفاتر، موضحا أنها مبادرة جيدة جدا وشجعت على التواصل مع البنك أكثر وأكثر، وحول سحب المبلغ الخاص المسجل باسم الفتاة أوضح أنها لن يستطيع فتح الدفتر حيث يتم السحب فقط من خلال الكنيسة ويكون بعد تقديم عقد الخطوبة.

نواة المشروع

وبدأت نواة المشروع منذ 10 مايو عام 2020، حين استقبل البابا تواضروس الثانى، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالمقر البابوى، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعى، فيما يخص مشروع "بنت الملك" الذى يهدف إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلوغهن سن الزواج، ممن تساهم الكنيسة فى دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة، والراغبين فى تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة، ما يسهم فى تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق.

وتم توقيع البروتوكول من جانب الكنيسة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات، ومن جانب بنك ناصر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.