شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التغذية المثالية لمرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية المثالية واحدة من الأهداف التي تسعى لها كل الأمهات، وبخاصة إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مقدمتهم مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه، بما يضمن توفير الحد الأدنى لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بالشكل الذى يمكنهم من اجتياز مرحلة الدراسة دون أي عثرات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أفضل الاستراتيجيات الواجب اتباعها، لتقديم وجبة صحية مناسبة لهم ولاحتياجاتهم:

1- الابتعاد عن الأطعمة المقلية وفى مقدمتها البانيه والبطاطس، نظرًا لأنها تزيد من معدلات فرط الحركة الموجودة لديهم.

‏‎2- الاعتماد على نظام الطبق الواحد بوصفه أنسب الحلول والخيارات المتاحة أمام الأمهات.

‏‎3- توفير وجبة صحية تحتوي على القدر المناسب من النشويات والبروتينات والخضراوات بالإضافة للسلطة الخضراء، لضمان عدم زيادة معدلات فرط الحركة وتوفير الحد الأدنى من السيطرة على انفعالاته.

‏‎4-تقديم الفاكهة الطازجة كمصدر صحى لتدبير السكريات التي يحتاجها الطفل.

5- تقديم العصائر الفريش ومنها خليط الكيوي والأفوكادو باللبن والذى يوفر له احتياجاته من الدهون والسكريات بشكل متوازن وآمن وتهدىء من انفعالاته بنسبة كبيرة.

6- عدم الإفراط في تناول المقرمشات والعصائر المعلبة والشيكولاتة والبسكويت، نظرًا لخطورتها وتداعياتها الصحية على الأطفال مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه.