هاجر تطلب خُلع زوجها: "بيخوني.. ولقيت هدوم عشيقته في الحمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "هاجر.ك"، 30 سنة، ممرضة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب خُلع زوجها، مبررة طلبها: "سيدة غريبة نسيت هدومها في حمام بيتي.. جوزي بيخوني".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها لمصراوي قائلة: تقدَّم "جلال. ط"، 39 سنة، لخطوبتي، بعدما تقابلنا في مناسبة خاصة بالعائلة، وجدته بشوشا ومحترما وملتزما دينيًا، فوافقت، وبعد مرور 8 أشهر تم تحديد موعد الزفاف وانتقلنا للمعيشة سوياً، زواج دام سنتين.

قالت الزوجة إنها عاشت سعيد في بداية زواجهما، وإنها حاولت إسعاد شريك حياتها بكل ما يملك، وفي أحد الأيام طلبت منها شقيقته أن تعيش معها بضعة أيام لمرضها "اعتبرتها أختي.. وروحت قعدت معاها شهرين"، موضحة أن زوجها رفض الذهاب معها لدى شقيقته.

حاولت "هاجر" إقناع زوجها بالإقامة مع شقيقته مؤقتا لأنها بلا زوج وتعيش بمفردها بالإضافة لتكالب المرض عليها فلم يوافق، لذا تركته بمنزل الزوجية، وفق الدعوى.

وعن لحظة اكتشافها خيانة زوجها، تقول الثلاثينية إنها عادت لمنزل الزوجية لتنظيف البيت "فلقيت ملابس عشيقته في الحمام"، وعندما واجهته اعترف بخيانته، ونشبت مشاجرة على أثرها انتهت بطردها من بيت الزوجية.

طلبت الزوجة الطلاق لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع ورفعت دعوي خلع حملت رقم 2097 لسنة 2023، ومازالت الدعوى أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.