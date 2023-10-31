شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: غياب الطالب عن تقييمات أكتوبر يحرمه من درجات الامتحان والان مع تفاصيل الخبر
وحددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:
- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات.
- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .
- المستوي الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .
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