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شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.
وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.
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