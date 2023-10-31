شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للمدن 2023.. وتدعو للتأهب لحالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للمدن، الذي حدده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/239 ، سنويًا في 31 أكتوبر، ويعد هذا اليوم بمثابة فرصة لتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي، ودفع التعاون بين البلدان في مواجهة تحديات التحضر والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وتشكل الصحة الحضرية أولوية متزايدة لمنظمة الصحة العالمية، التي تعالج هذه القضية بطرق متعددة وشاملة، مثل تحسين نوعية الهواء، وإمدادات المياه المأمونة، وتحسين الصرف الصحي؛ التخطيط الحضري الصحي؛ بيئات خالية من التدخين؛ السلامة على الطرق؛ الوقاية من العنف والإصابات؛ النظم الغذائية الصحية؛ الإدارة البيئية للأمراض المنقولة بالنواقل؛ والتأهب لحالات الطوارئ الصحية والإنسانية، وتمثل تلبية احتياجات فئات سكانية محددة، مثل الأطفال وكبار السن والمهاجرين، أولوية أيضًا، إن الطبيعة المترابطة للتحديات الصحية في المناطق الحضرية تعني أن العمل في قطاع واحد يمكن أن يعود بالنفع على قطاعات أخرى كثيرة.

وتنضم منظمة الصحة العالمية إلى الأمم المتحدة وشركائها في الاحتفال بهذا اليوم كل عام، مع الاعتراف بالصحة والرفاهية كجزء لا يتجزأ من التحضر المستدام والشامل، باعتبارها أولوية متزايدة لمنظمة الصحة العالمية، فإن الصحة الحضرية هي مجال يتطلب نهجا شاملا لمعالجة الشواغل الثلاثية الرئيسية المتعلقة بالصحة العامة في المناطق الحضرية - الأمراض غير المعدية، والأمراض المعدية، والإصابات، والعنف بين الأشخاص.

وفي اليوم العالمي للمدن، تنظم منظمة الصحة العالمية فعاليات مختلفة لإطلاق إرشاداتها وأدواتها التقنية الجديدة، ونشر رسائل الدعوة، وزيادة الوعي بقضايا الصحة الحضرية جنبًا إلى جنب مع خبراء الصحة والممارسين في المناطق الحضرية.

يركز اليوم العالمي للمدن 2023 على موضوع "تمويل المستقبل الحضري المستدام للجميع" لاستكشاف كيفية إطلاق العنان للاستثمار التحويلي في التخطيط الحضري وتحقيق اللامركزية المالية الكافية.

وقالت المنظمة، إنه بحلول عام 2050، سيعيش ما يقرب من 7 من كل 10 أشخاص على مستوى العالم في المدن والمناطق الحضرية الأخرى. وبينما تواجه المدن العديد من التحديات الصحية، فإن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، في اليوم العالمي للمد، يدرسون كيف يتمتع قادة المدن بمكانة فريدة لفهم الاحتياجات المحلية والاستجابة بسرعة للظروف المتغيرة لحماية الصحة.

على الرغم من أن العيش في المدن يجلب العديد من المزايا، إلا أن التحضر السريع وغير المخطط له يمكن أن يكون له آثار صحية اجتماعية وبيئية سلبية، ولا تشمل هذه القضايا المرتبطة بتغير المناخ والأوبئة والأمراض غير المعدية فحسب، بل تشمل أيضا الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بالنواقل، وفي حين أن عبء الملاريا لا يزال أعلى حاليا في المناطق الريفية، فإن الاتجاهات الحالية في التحضر تعني أنه في غضون سنوات قليلة، سيقيم معظم الناس الذين يعيشون في البلدان التي تتوطنها الملاريا في المناطق الحضرية.

وفي هذا الصدد، وبمناسبة اليوم العالمي للمدن، أصدرت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة الإطار العالمي للاستجابة للملاريا في المناطق الحضرية، ويقدم الإطار إرشادات للمسؤولين الحكوميين في المدن والمهنيين الصحيين والمخططين الحضريين من أجل الاستجابة الشاملة للملاريا في المناطق الحضرية على وجه التحديد، حيث يمكن أن تختلف ديناميكيات انتقال وعبء الأمراض المنقولة بالنواقل عن تلك الموجودة في المناطق الريفية، ويقر الإطار بأن المعركة العالمية ضد الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بالنواقل تتطلب إجراءات قوية من جانب الحكومات المحلية، في مجالات مثل الصحة والإسكان والبنية التحتية.

من خلال تقديم إرشادات محددة للمسؤولين المحليين، يمكن لهذا الإطار الجديد أن يساعد في ضمان أن تشكل مكافحة الملاريا جزءًا لا يتجزأ من عمليات التخطيط الحضري وصنع السياسات والميزنة الأوسع،" يوضح الدكتور عبد السلام نور، رئيس وحدة المعلومات الاستراتيجية للاستجابة في الصومال، برنامج الملاريا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، "في كل سياق حضري، يمكن للاستخدام الاستراتيجي للبيانات أن يرشد الاستجابات الفعالة والمصممة خصيصًا ويساعد في بناء القدرة على الصمود في مواجهة خطر الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بالنواقل."

وفي اليوم العالمي للمدن لعام، تطلق منظمة الصحة العالمية أيضًا أجندة أبحاث الصحة الحضرية ، وهي استراتيجية شاملة لمساعدة المدن على بناء أدلة أفضل حول ما ينجح في مواجهة التحديات الصحية الحضرية، وتدعو الأجندة إلى بناء الأدلة حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسياسات الصحة في المناطق الحضرية، بحيث يمكن معالجتها من خلال نهج منسق يشمل مختلف القطاعات التي تعمل معًا لتحسين صحة سكانها.

ويقول الدكتور إتيان كروج، مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية: "إننا في حاجة ماسة إلى التغلب على التحديات التي تؤثر على صحة ورفاهية الأشخاص الذين يعيشون في المدن"، "يجب أن تعطي السياسات الحضرية القوية الأولوية للصحة، لضمان وجود مجتمعات مرنة وحيوية للناس للعيش والعمل والذهاب إلى المدرسة واللعب، كل ذلك مع حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً."

وتشكل الصحة الحضرية أولوية متزايدة لمنظمة الصحة العالمية، التي تعالج هذه القضية بطرق متعددة وشاملة، مثل تحسين نوعية الهواء، وإمدادات المياه المأمونة، وتحسين الصرف الصحي؛ التخطيط الحضري الصحي؛ بيئات خالية من التدخين؛ السلامة على الطرق؛ الوقاية من العنف والإصابات؛ النظم الغذائية الصحية والنظم الغذائية؛ الإدارة البيئية للأمراض المنقولة بالنواقل؛ والتأهب لحالات الطوارئ الصحية والإنسانية، وتمثل تلبية احتياجات فئات سكانية محددة، مثل الأطفال وكبار السن والمهاجرين، أولوية أيضًا، إن الطبيعة المترابطة للتحديات الصحية في المناطق الحضرية تعني أن العمل في قطاع واحد يمكن أن يعود بالنفع على قطاعات أخرى كثيرة.

ولمساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأولويات المذكورة أعلاه، تدعم منظمة الصحة العالمية تعزيز قاعدة الأدلة للسماح لواضعي السياسات باتخاذ قرارات مستنيرة عند معالجة المخاطر الصحية. نحن نقدم الأدوات والإرشادات حول ما ينجح وندعم رصد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقود وننخرط في أنشطة الشراكة التي تعزز التبادلات بين المدن وتساعد في تطوير الأطر المؤسسية والسياسية للحكم الرشيد للصحة والرفاهية في المدن.