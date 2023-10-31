بالفيديو.. أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبي افعل هذه الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يرغب فى رؤية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى المنام، عليه بالصلاة على النبي قدر ما يستطيع حتى لو 3 آلاف مرة فى اليوم، لافتا إلى أن المؤمن عليه يصلى على النبي على قدر ما يستطيع، حتى يكفى همه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن أفضل صيغة للصلاة على النبي هى الصيغة الابراهيمية كما قال الفقهاء، وهى اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آال سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

وأشار إلى أن من يريد سيدنا النبي فى المنام، عليه أن يتعلق قلبه بالصدق وليس باللسان، وأن يخلو قلبه من الحقد والضغينة، لافتا إلى أنه إذا صدق القلب فى محبة سيدنا النبي والامتثال بكل سننه فإنك تراه فى المنام.