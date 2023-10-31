أمطار رعدية وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وحلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد رعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.