شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 60 طائرة نقلت 1400 طن مساعدات لقطاع غزة منذ بداية العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش الجوى بشمال سيناء 60 طائرة شحن محملة بـ1400 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى حتى اليوم الثلاثاء31 أكتوبر 2023.

وأعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أن الطائرات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية.

ووصلت أولى الطائرات وصلت من الأردن يوم 12 أكتوبر الجارى، وآخر شحنات الطائرات.

أمس الأثنين وصلت من الكويت طائرة محملة بـ40 طن مساعدات وسيارتين إسعاف، وطائرة من منظمة اليونيسيف محملة بـ52 طن مواد طبية وغذائية، ومن إيطاليا محملة بـ9 أطنان خيام ومواد معيشية، ومن البحرين محملة بـ44 طن مواد غذائية ومستلزمات طبية.

والمساعدات عبارة عن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة مولدات كهرباء، حيث جرى تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش، تمهيدًا لإدخاها إلى قطاع غزة، والطائرات كان فى استقبالها الهلال الأحمر المصرى، وعدد من سفراء الدول فى القاهرة.

وتوضح بيانات حركة استقبال الطائرات، أن المساعدات التى وصلت لمطار العريش قادمة من : منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمى، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقى، والصليب الأحمر الدولى، اطباء بلا حدود، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والامارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب،و بريطانيا،و كولومبيا، بلجيكا، وفرنسا، إيطاليا.