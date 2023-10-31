شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعادت التجمعات التنموية الحياة لمناطق وسط سيناء؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الدولة من إنشاء 10 تجمعات بوسط سيناء فيها تم توفير منزل و5 أفدنة لكل مستفيد والدولة تتحمل توفير المرافق والخدمات.

وتشير بيانات محافظة شمال سيناء الرسمية، إلى أن 10 تجمعات تنموية بينها 6 تجمعات بمركز نخل، و4 تجمعات بمركز الحسنة، تم الانتهاء من أعمال تجهيزيها، وتسليم كل منتفع بخدماتها منزل و5 أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيط، ويوجد بكل تجمع منها مبانى : الديوان، المدرسة، الجامع الخاص بالتجمع، الملعب الرياضى، الاستديوهات والمحلات التجارية، وفى كل تجمع توجد المنازل والأراضى الزراعية وآبار المياه وخزانات تخزين المياه وغرف تحكم الكهرباء ومناطق الخدمات المختلفة.

والتجمعات هى"النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد" بمركز نخل و"الخفجة، خشم القاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد" بمركز الحسنة، وبلغت تكلفة الإنشاء لها نحو 4 مليارات و57 مليون جنيه بحسب ما اعلنته سابقا محافظة شمال سيناء.

وأوضح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة" 5 أفدنة لكل منتفع "، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وقال إنه يتم تخصيص 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 م2 قابل للتعلية للأسرة الواحدة، وفى حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل فى سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار فى عملية الزراعة وفقا للمحددات التى تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على عدد 5 أفدنة جديدة بذات التجمع.

وتحملت الدولة 70% من إجمالى التكلفة بجانب ثمن الأرض، حيث يتحمل المواطن باقى القيمة وهى مبلغ 800 ألف جنيه تسدد على مراحل وطرق ميسرة فى السداد، بحيث تعطى فرصة للزراعة والإنتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقى القيمة )نسبة 10 %دفعة مقدمه + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة 10 %قسط ثانى بعد مرور 6 سنوات من تاريخ التعاقد، والباقى نسبة 75 %تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنة بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.

من التجمعات التنموية بوسط سيناء



مشروعات خدمية بوسط سيناء



من مشاهد التجمعات بوسط سيناء



من التجمعات التنموية بوسط سيناء (1)