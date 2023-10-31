شكرا لقرائتكم خبر عن المشى مفيد لصحتك.. 8000 خطوة يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم الكشف عن العدد الدقيق للخطوات اليومية لتجنب الموت المبكر، حيث قام العلماء من إسبانيا بتحليل 12 دراسة شملت أكثر من 110.000 شخص، وجد الباحثون أن 8000 خطوة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة.

اقترح الباحثون، أن هدفًا آخر للتمرين الأقل يمكن أن يكون أكثر فعالية في تقليل خطر الوفاة المبكرة، وجد العلماء أن المشي 2700 خطوة فقط في اليوم – أو حوالي 2 كيلومتر (1.2 ميل) – يكفي لتقليل فرصة الوفاة في سن مبكرة أو المعاناة من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وأظهرت دراسة أن الوصول إلى 8700 يقلل من المخاطر بنسبة تصل إلى 60 %، وقال الباحثون إن النتائج توفر "أهدافًا بسيطة وملموسة لعدد الخطوات اليومية".

وقام الفريق، بقيادة باحثين من جامعة غرناطة في إسبانيا، بمراجعة 12 دراسة دولية قيمت تأثير الخطوات اليومية على الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لأكثر من 110.000 مشارك، وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن المشاركين الذين ساروا 2517 خطوة يوميا كان لديهم خطر أقل بنسبة 8% للوفاة المبكرة، مقارنة بأولئك الذين ساروا 2000 خطوة فقط يوميا.

وفي الوقت نفسه، فإن الوصول إلى 2735 خطوة تقضى على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 11%، ومع ذلك، فقد شهد أولئك الذين مشوا أكثر فوائد أكبر، وكانت الخطوات المثالية لتقليل فرصة الوفاة المبكرة هي 8763 خطوة، وهو ما كان محبوبًا مع انخفاض المخاطر بنسبة 60%، بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، تم ربط 7126 خطوة يوميًا بأكبر انخفاض في المخاطر بنسبة 51%

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه لم تجد الدراسة، التي شارك فيها أيضًا باحثون من هولندا وإسبانيا والولايات المتحدة، أي فرق في عدد الخطوات المثالية بين الرجال والنساء، ومع ذلك، ارتبطت الوتيرة الأسرع بانخفاض خطر الوفاة، بغض النظر عن العدد الإجمالي للخطوات في اليوم.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور فرانسيسكو أورتيجا من قسم التربية البدنية والرياضة بجامعة غرناطة: " اعتقد الكثير من الناس أنه يتعين عليك الوصول إلى حوالي 10000 خطوة يوميا للحصول على فوائد صحية، وهي فكرة جاءت من اليابان في الستينيات ولكن لم يكن لها أي أساس علمي.

وأضافت الصحيفة، إنه علاوة على ذلك، يجب أن يكون هدف الخطوة مناسبًا للعمر، مع قدرة الشباب على تحديد هدف أعلى من كبار السن."

وأضاف الدكتور إسمي باكر، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في التمارين الرياضية وأمراض القلب والأوعية الدموية في جامعة غرناطة: "ما يجعل دراستنا مختلفة هو أننا، لأول مرة، وضعنا أهدافًا واضحة للخطوات.

في هذه الدراسة، نظهر أنه يمكن الحصول على فوائد قابلة للقياس من خلال زيادات صغيرة في عدد الخطوات يوميًا، وأنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من النشاط البدني، فإن كل 500 خطوة إضافية تعمل على تحسين صحتهم".

وأضاف الدكتور باكر: "معظم الناس لا يعرفون ما هي التمارين التي تعتبر متوسطة الشدة، مما يجعل من الصعب التحقق من امتثالهم لمعيار التمرين هذا.

"وأوضحت الصحيفة، إن عد الخطوات أسهل بكثير، خاصة وأن معظم الناس لديهم هاتف ذكي أو ساعة ذكية هذه الأيام، ومع ذلك، أقر الباحثون أن الدراسة أخذت في الاعتبار فقط خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية ولم تدرس كيفية تأثيرها على عوامل أخرى، مثل جودة النوم والصحة العقلية، بالإضافة إلى ذلك، لم يأخذوا في الاعتبار ما إذا كان عدد الخطوات المثالي هو نفسه بين المجموعات السكانية المختلفة، مثل السكان الأكبر سناً أو ذوي الدخل المنخفض.

لكن النتائج تضيف إلى مجموعة كبيرة من الأدلة التي تشير إلى أنه حتى التمارين البسيطة يمكن أن تساعد في تحسين الصحة، وأظهرت الدراسات سابقًا أن المشي 1000 خطوة إضافية يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 12 إلى 15% ، تم تصميم هدف الـ 10000 خطوة بواسطة حملة تسويق يابانية لعداد الخطى في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964.

في ذلك الوقت، كان هناك تركيز متزايد على اللياقة البدنية في الدولة المضيفة وحاولت الشركات الاستفادة من الهوس المحيط بالألعاب.

وقالت الصحيفة، يعيش حوالي 7.6 مليون بريطاني و48 مليون أمريكي مع أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو المصطلح العام لمجموعة كبيرة من الحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، ويرتبط عادةً بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين (تصلب الشرايين) وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بسبب الشيخوخة وتزايد عدد السكان وتحسين معدل البقاء على قيد الحياة من أمراض القلب والدورة الدموية، ومع ذلك، يمكن الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى حد كبير من خلال العيش بأسلوب حياة جيد، مثل الإقلاع عن التدخين، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام .