شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تعيين مديرين مدارس جدد خلال الأيام المقبلة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعيين مديرين مدارس جدد خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إصدار قرار وزارى لتعيين خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية، لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.

وأوضح الوزير، أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذى يتناسب مع طبيعة عملهم.

ووجه الدكتور رضا حجازي مديري المديريات التعليمية بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم على مدارس الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.