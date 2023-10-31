شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار بالطقس وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، يصاحبها أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين ، وأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.