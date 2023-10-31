شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحة تكشف أبرز مشروعاتها التنموية بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل محافظة جنوب سيناء المحافظة الرابعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يستهدف تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة لمواطنيها .

وتتمتع منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء بمنظومة علاجية عالية الجودة تمثل عدد كبير من الخدمات فى عيادات طب الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأسنان، وأمراض النساء، بالإضافة إلي المعامل، والأشعة، والصيدلية كما يتم تسجيل الملفات الطبية للمواطنين الكترونيا .

وأشار الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية إلي ارتكاز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على 31 منشآة صحية، منها 8 مستشفيات، و23 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

ولفت السبكي، إلى أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، وتابع: أن التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، ومؤكدًا أنه تقدم مهم ونوعي في الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.