شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر حتى الأحد المقبل 5 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل، كما يلى:

- الثلاثاء 31 أكتوبر:

طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتى حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الأربعاء 1 نوفمبر:

شبورة مائية تكون من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 2 نوفمبر والجمعة 3 نوفمبر :

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .

- السبت 4 نوفمبر والأحد 5 نوفمبر:

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.