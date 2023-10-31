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رئيس الوزراء: نستهدف تنفيذ مشروعات عمرانية في شمال سيناء بـ 115 مليار جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شمال سيناء شهدت تنفيذ مشروعات في البنية الأساسية بـ 68 مليار جنيه، ونستهدف تنفيذ 19 مشروعات خلال الفترة المقبلة بـ 55 مليار جنيه.

وأضاف في كلمة له، بعد وصوله مدينة العريش، إن حجم استثمارات التنمية العمرانية في شمال سيناء بلغ 26 مليار جنيه، ونستهدف تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة بـ 115 مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تسمح بأي تنمية بطريقة عشوائية، مؤكدا أن أي تنمية ستحدث ستكون بطريقة مخططة.

وأضاف: يوجد قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بأن يتم تنفيذ مشروعات سيناء عن طريق أبناء سيناء أنفسهم، فهم لهم الأولوية.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتحسين مستوى المعيشة المواطنين في شمال سيناء، ففي الخدمات التعليمية تم تنفيذ مشروعات بـ 2.7 مليار جنيه من خلال 206 مشروع ونستهدف 8.3 مليار جنيه في الفترة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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