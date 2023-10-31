رئيس الوزراء: نخطط لتنفيذ 19 مشروعا زراعيا في سيناء بـ55 مليار جنيه حتى 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية الدولة لتنمية شمال سيناء تتضمن تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، لاستيعاب المزيد من السكان وتوفير فرص العمل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي عقده بمدينة العريش الثلاثاء، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أنه من المخطط تنفيذ 19 مشروعا زراعيا بـ55 مليار جنيه حتى 2030.

وأوضح أن محطة معالجة مصف بحر البقر ستوفر مياه لاستصلاح 270 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة يكفي لاستصلاح 50 ألف فدان.

وأشار إلى أنه يجري العمل على رفع كفاءة مأخذ ترعة الشيخ جابر بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ونقل مياه محطة بحر البقر من ترعة الشيخ جابر بتكلفة 23.5 مليار جنيه لزراعة 270 ألف فدان، ومخطط إنشاء شبكات الري الأساسية والتغذية الكهربائية حتى رأس الأرض بإجمالي 45 مليار جنيهًا.

وأوضح أنه من المخطط حفر آبار مياه وشبكات ري وطرق داخلية للأراضي المخطط زراعتها، في منطقتي رفح والشيخ زويد بتكلفة 4.1 مليار جنيه.