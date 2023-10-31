أول تعليق من رئيس الوزراء على إنشاء ممرات موازية لقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما أعلن خلال الفترة الماضية حول نية بعض الدول إنشاء ممرات جديدة للتجارة.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، من الكتيبة 101 بالعريش: أثيرت في الفترات الأخيرة محاولات من دول كثيرة وإعلان عن ممرات جديدة لوجيستية ومحاولة لعمل طرق أخرى وتبقى موجودة، ودا كله لا بأس ومن حق كل الناس إنها تشتغل، لكن احنا في نفس الوقت عارفين اللي يخدم بلدنا، واللي يخلي مصر دايما هي مركز لوجيستي عالمي، وهنعمل خط سكة حديد للبضائع، من طابا إلى البحر المتوسط، وهيلف مصر كلها.

وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ 13 مشروع سياحيا فى شمال سيناء واستثمارات بـ 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعا تنمويا حضاريا في شمال سيناء.

وأِشار إلى أن الدولة ستنفق 115 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالي شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات الذي تنفذه الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه في 10 سنوات.