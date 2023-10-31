السيادة المصرية لا تُمس.. إشادة برلمانية برؤية السيسي تجاه أمن مصر القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التاريخية خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، مؤكداً أن رسائله جاءت مطمئنة لجموع المصريين، وأكدت للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أن السيادة المصرية لا تُمس، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

ووصف أمين، في بيان له اليوم الثلاثاء، رؤيةَ الرئيس السيسي عن الأمن القومي المصري وحماية حدود مصر، بالتاريخية والحاسمة والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن كل المصريين الذين يثقون ثقة تامة ومطلقة وبلا حدود في جميع سياسات الرئيس السيسي الداخلية والخارجية، ويقفون صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة لإفشال وإفساد جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

وأشاد النائب بالدور المصري التاريخي والمحوري تجاه القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بعد جرائم الحرب والإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على المدنيين والأبرياء العزل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ.

وقال النائب أشرف أمين: إن الدولة المصرية تتحرك على جميع المستويات وتكثف اتصالاتها مع الدول الكبرى؛ من أجل وقف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة؛ تمهيداً لإقرار السلام العادل والشامل وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة وبناء دولته الخاصة والمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.