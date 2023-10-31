وفاة أم و4 أطفال.. معاينة النيابة الإدارية لعقار سوهاج المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجرت النيابة الإدارية بسوهاج بتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، معاينةً لموقع عقار انهار يوم الأحد بقرية "جزيرة شندويل" بمركز سوهاج في محافظة سوهاج.

كلَّفت المستشارة نهى الشقويري، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار إيهاب عبد الستار، ومحمد عاطف غوش، رئيس النيابة، ورئيس النيابة محمد حجازي، وجمال عبد العظيم، وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة سوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لقرية "جزيرة شندويل"، ومسؤول التنظيم بالوحدة القروية، وقوة أمنية من مركز شرطة "جزيرة شندويل".

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأنه تبين من المعاينة: أن العقار المنهار عبارة عن منزل قديم، جرى بناؤه دون ترخيص في تسعينيات القرن الماضي، ومقام داخل الحَيّز العمراني على مساحة ١٧٥ متر، ومكون من ثلاثة طوابق وأرضي بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية المسلحة ومكتمل المرافق، وأنه حوالي الساعة الثانية من صباح أول أمس الأحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣، انهار المنزل بالكامل مما أسفر عن وفاة خمسة من قاطنيه، وهم سيدة وطفليها وطفلين آخرين شقيقين، بخلاف عددٍ من المصابين تلقوا العلاج اللازم.

كما أسفرت المعاينة عن وقوع خسائرٍ مادية تمثلت - بالإضافة لانهيار المنزل - في نفوق رأسي ماشية مملوكة لأصحاب المنزل وقاطنيه.

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثاني - التحقيق، حيث قرر الأستاذ محمد عاطف غوش رئيس النيابة، استدعاء كلًا من رئيس المركز والقرية، وفني التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز؛ لسماع أقوالهم بالتحقيقات، مع تكليف الجهات المعنية بالديوان العام لمحافظة سوهاج بإعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار.