"أصاب نفسه بآلة حادة".. الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم هارب ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية في بيان ما تداولته "الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدي أحد رجال الشرطة ببوسعيد على شاب مما أدى إلى وفاته.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء أن حقيقة الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد في 26 سبتمبر الماضي من ضبط أحد العناصر الجنائية الهاربة "محكوم عليه بالحبس في 3 قضايا جنائية" لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالي "من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات" واعترافه بسرقتها.

وأضافت الوزارة أنه حال إرشاد المتهم عن مكان إخفائه للمسروقات باغت القوات والتقط آله حادة من الأرض وحاول التعدي على القوات وأحدث إصابة بنفسه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفيَّ.

وشددت وزارة الداخلية على أن تلك الادعاءات تأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة.