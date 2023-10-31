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ضربوا نار وهربوا.. تفاصيل إطلاق الرصاص على دار أيتام بأكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في إطلاق مسلحين الرصاص من فرد خرطوش على نزيل في دار أيتام بأكتوبر.
وكشفت التحقيقات أن إطلاق النيران أسفر عن إصابة شاب من نزلاء دار الأيتام وفزع بقية النزلاء.
وقررت النيابة الاستعلام من المستشفى عن حالة الشاب المصاب؛ لسماع أقواله حول خلافاته مع آخرين، وطلبت استدعاء عدد من شهود العيان علاوة على تفريغ كاميرات المراقبة؛ لتحديد هوية المتهمين وسبب ارتكابهم الجريمة.
تلقت غرفة النجدة بلاغا من القائمين على دار للأيتام بمنطقة أكتوبر يفيد بدخول مجموعة من الشباب ثم أطلقوا النار فأصابوا أحد الشباب من نزلاء الدار في مشهد مفزع وأمام جميع النزلاء والعاملين بالدار ثم لاذوا بالفرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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