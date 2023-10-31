شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: تطوير ميناء العريش ضمن مشاريع تنمية سيناء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة النقل حاليا على تطوير ميناء العريش البحري فى المرحلة الأولى، بشمال سيناء، ضمن مشاريع التنمية التى تنفيذها الدولة فى سيناء.

ويشمل تطوير ميناء العريش، إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250م، وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م.

ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م، وكذلك إنشاء حاجز امواج شرقى بطول 250 م، وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م، بالإضافة الى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م، وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 م.

وبعد الانتهاء من أعمال تطوير الحوض الأول، سيتم البدء في الحوض الثاني والذى يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2.

ويعقب تنفيذ الحوض الثانى تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17 م ).