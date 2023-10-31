شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن بدء تطبيق مبادرة إعفاء المزارعين المتعثرين من سداد الغرامات والان مع تفاصيل الخبر
ومن ناحيته قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قال إن الهيئة تستقبل يوميا المستفيدين من المبادرة مناشدا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان أصدر توجيهاته للحكومة باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج وسوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم المهم فى تحقيق الأمن الغذائى.
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